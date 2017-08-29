Собственник «Уралбиофарма» расширяет розничный бизнес

Екатеринбургская оптовая фирма «Уралтрейдконсалтинг» купила аптечную сеть «Фармация» (г. Бузулук, Оренбургская область). Она станет частью масштабного инвестиционного проекта, призванного расширить розничный фармбизнес уральского предпринимателя Малика Гайсина.

На аукцион, организованный Управлением имущественных отношений администрации Бузулука, муниципальную сеть «Фармация» выставили за 34,5 млн руб. Основных претендента было два – «Уралтрейдконсалтинг» и комбинат «Бузулукское молоко», руководство которого хотело диверсифицировать продуктовый бизнес за счет фармритейла. Победителем стала уральская компания, заплатившая за аптечную сеть 39 млн руб. По словам директора «Уралтрейдконсалтинг» Эльвиры Шпейт, годовой оборот «Фармации», включающей 10 аптечных учреждений и магазин оптики, составляет около 150 млн руб.

В планах собственника, которому принадлежит завод «Уралбиофарм» и дистрибьюторское звено, создать аптечную сеть федерального масштаба. По словам г-жи Шпейт, он намерен создать бизнес полного цикла. Ближайшая цель – довести число аптечных учреждений до тысячи. Первая сотня появилась благодаря покупке «Ханты-Мансийской аптеки» в марте этого года. Тогда к 25 точкам в Свердловской и Мурманской областях компания добавила еще 77.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»