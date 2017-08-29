Ибрутиниб начнут производить в России

Фармацевтическая компания Janssen (фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson) намерена локализовать в России производство ряда инновационных препаратов для лечения злокачественных заболеваний крови, включая препарат ибрутиниб (торговое наименование Имбрувика). Об этом говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.

Ибрутиниб в настоящее время одобрен Минздравом для лечения хронического лимфолейкоза, мантийноклеточной лимфомы, макроглобулинемии Вальденстрема и лимфомы маргинальной зоны. Локализация производства будет осуществлена на мощностях ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

«В данный момент хронический лимфолейкоз является единственным онкогематологическим заболеванием, таргетная терапия которого не обеспечивается пациентам в рамках Программы «7 высокозатратных нозологий». Понимая, насколько важным является локальный статус продукта для расширения доступа к нему для пациентов, мы в данный момент проводим техническую и технологическую оценку возможности локализации производства по полному циклу готовой лекарственной формы препарата Имбрувика – в продолжение той значительной работы по трансферу методов и технологий, которую мы проделали по локализации вторичной упаковки», — рассказал Григорий Потапов, генеральный директор АО «Фармстандарт».

Препарат ибрутиниб является первым и единственным зарегистрированным в России лекарственным препаратом таргетного действия для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза, эффективным при применении в монотерапии. Более половины пациентов, для которых неэффективна стандартная терапия, благодаря применению препарата живут 5 и более лет, что действительно является прорывом в терапии рефрактерных форм хронического лимфолейкоза, подчеркивают в компании.

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