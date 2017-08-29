«Дельта Фарма Био» из Египта готова инвестировать в фарминдустрию Таджикистана

23 августа 2017 года Председатель ТПП Таджикистана Шариф Саид встретился с Генеральным директором компании « «Дельта Фарма Био» г-ном Ан Мубарек Солех из Арабской Республики Египет.

В ходе беседы стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в области фармацевтики и здравоохранения, налаживания системы обмена опытом между таджикскими и египетскими специалистами.

Египетская компания , по словам Ан Мубарек Солех, занимается производством медикаментов, лекарственных препаратов и прочих изделий медицинского назначения и готова инвестировать в установку полного цикла производственно — технологических линий фармпредприятия в Таджикистане, на базе современных технологий и оборудования из Египта в соответствии с международными стандартами.

— Наша цель — привести египетские медицинские технологии и лекарственные препараты на таджикский рынок, — сообщил г-н Ан Мубарек Солех. — Компания будет производить препаратов различных терапевтических групп, в том числе для лечения гепатита..

— Это, по словам Председателя ТПП РТ, послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного таджикско-египетского сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики.

Шариф Саид, вручив гостю СД диск «Бизнес – путеводитель Республики Таджикистан — 2017», предложил Ан Мубарек Солеху посетить СЭЗ «Дангара» на юге страны, ознакомиться с потенциалом и возможностями зоны и проработать вопрос об открытии там предприятия по производству фармпродукции.

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