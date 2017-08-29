Эксперты пояснили причины роста пензенского «Биосинтеза»

Из опубликованного отчета пензенского игрока фармарынка следует, что в первом полугодии 2017 года его выручка составила 1 млрд 395 млн рублей. Такой же результат был у «Биосинтеза» в сопоставимом периоде и год назад. Чего не скажешь о чистой прибыли предприятия — этот показатель существенно вырос: в первые полгода 2016-го ПАО «Биосинтез получило 65 млн рублей убытка, сейчас — 115 млн рублей прибыли. К слову, в 1 квартале 2017 года чистая прибыль производителя лекарств составила 96 млн рублей, передает Первый пензенский портал.

Напомним, в ноябре 2016 года 85% акций «Биосинтез» приобрела индийская Sun Pharma за 23 млн долларов. До этого момента производитель принадлежал группе Бориса Шпигеля. Так совпало, что именно с момента смены собственника на предприятии начался подъем (если говорить о его бухгалтерских показателях). Sun Pharma владеет акциями «Биосинтеза» через аффилированную голландскую Ranbaxy (Netherlands) B.V., у нее — 85,1% участия в пензенской фармацевтической компании. Еще 10,3% – у немецкой Heumann.

Журналисты обратились к экспертам фармарынка за анализом причин роста «Биосинтеза», спросив и о том, не повлияла ли на позитивные изменения смена владельца.

«Мы, безусловно, можем сравнить показатели «Биосинтеза» по годам и увидим в 2017 году рост прибыли, но списывать убытки в первом полугодии 2016 года на нерациональность действий предыдущего собственника было бы неверно, так как в 2012–2014 годах компания инвестировала в модернизацию производств более 2,5 млрд рублей, получила сертификат соответствия GMP, срок окупаемости этих инвестиций тоже нужно учитывать, — прокомментировал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Необходимо также брать в расчет ограничение цен на препараты из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим.ред.), снижающее рентабельность. Так как на тот момент 70% продуктового портфеля «Биосинтеза» составляли препараты из списка ЖНВЛП, этот фактор имел большое значение, плюс рост стоимости импортного сырья и материалов, вызванный девальвацией рубля»

gmpnews