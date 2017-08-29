Pfizer защитила «Превенар 13» в Индии

Недорогим вариантам пневмококковой вакцины еще долгие годы не суждено выйти на рынок.

Несмотря на мощное противостояние международной некоммерческой группы «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) и местной «Панацея байотек» (Panacea Biotec), патентное бюро Индии выдало «Пфайзер» (Pfizer) патент на пневмококковую «Превенар 13» (Prevnar 13), самую продаваемую вакцину в мире. Оформленная до 2026 года защита интеллектуальной собственности, заявка на которую была подана в октябре 2007 года «Уайет» (Wyeth), в 2009 году купленной «Пфайзер» за 68 млрд долларов, выставит непреодолимое препятствие компаниям, желающим заняться производством менее дорогостоящих версий вакцины с продажей в Индии или экспортом в другие страны.

По мнению экспертов, изобретение, которое запатентовала «Пфайзер», слишком очевидно. Сделано это лишь с целью гарантирования расширения рыночной монополии на долгие годы вперед в рамках общеизвестной стратегии постоянного обновления патентных барьеров за счет незначительных усовершенствований, вносимых в интеллектуальную собственность. Речь идет о методе конъюгирования 13-ти серотипов Streptococcus pneumoniae в единственном белке-носителе. Утверждается, что разработка не является инновационной, так как фактически повторяет таковую, сделанную в отношении старой семивалентной вакцины «Превенар» (Prevnar). Аналогичный патент в 2014 году был аннулирован Европейским патентным ведомством, проходит разбирательства в Южной Корее и готовится к таковым в США.

В настоящее время «Пфайзер» предлагает «Превенар 13» по 3,05 долларов за дозу в составе курса из четырех доз — бесплатным распространением вакцины занимается Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), работающий через каналы ЮНИСЕФ. И всё же стоимость оказывается выше 6 долларов за курс из трех доз, которые согласен оплачивать Серологический институт Индии. В октябре 2016 года «Врачи без границ» отказались от предложения американского гиганта выдать миллион доз «Превенар13» бесплатно, так как фармацевтический локомотив воспользовался бы этим в целях усиления противодействия кампании за низкие цены на эту вакцину.

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