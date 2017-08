Roche и «Фармстандарт» вложат 2,5 млрд рублей в локализацию Газивы Pfizer защитила «Превенар 13» в Индии » ГК Алкор Био увеличила перечень выпускаемых аллергенов до 700 наименований В последних числах августа, за несколько дней до своего 25-летия, Группа компаний Алкор Био выпустила на рынок пять новых аллергенов: один пищевой аллерген — угорь и четыре аллергена из группы профессиональных — альфа-амилаза (из Aspergillus oryzae), азорубин (кармуазин), малеиновый ангидрид и этилпарабен (E-124). Таким образом, сегодня ГК Алкор Био производит 700 аллергенов, смесей аллергенов и аллергокомпонентов всех основных групп, что позволяет говорить не только о лидирующих позициях среди российских производителей продуктов для in vitro аллергодиагностики, но и о сопоставимости панели аллергенов ГК Алкор Био с ассортиментом мировых лидеров в этой области лабораторной диагностики. Предприятие наладило производство наиболее востребованных в клинической практике аллергенов, поэтому на 2017 год запланирована разработка всего 60 новинок, в то время как в предыдущие годы лаборатория аллергологии ГК Алкор Био ежегодно расширяла аллергенную панель на 100-150 позиций. Кроме этого лаборатория аллергологии продолжит разработку аллергокомпонентов, нативных и рекомбинантных. Сегодня их перечень насчитывает 20 наименований. Термин «аллергокомпоненты» используется для продуктов на основе очищенных белковых компонентов аллергенов, выделенных из природного источника (нативные аллергены), или биотехнологически произведенных рекомбинантных белков. Использование аллергокомпонентов важно для постановки более точных диагнозов и для последующей иммунотерапии. Напомним, что в настоящее время ГК Алкор Био является единственной компанией в России, наладившей производство аллергокомпонентов для массового применения в клинической практике in vitro аллергодиагностики. Руководитель лаборатории аллергологии ГК Алкор Био Людмила Кочиш: «Мы, конечно же, продолжим разработку новых аллергенов, но уже не в том объеме, как это было прежде. В планах лаборатории – сосредоточить усилия на разработке новых диагностикумов, которые можно будет реализовывать на российском рынке вместе с нашей панелью аллергенов, а она уже сегодня более чем обширная. Это может быть и диагностика in vitro и диагностика in vivo. В любом случае, столь большое число разработанных нами ранее аллергенов – хорошая база для успешной разработки новых тест-систем для диагностики аллергии». Производственная компания Алкор Био была основана 4 сентября 1992 года. Разработка собственных наборов реагентов для лабораторных исследований началась практически сразу же, но это не были продукты для диагностики аллергии. Это направление получило старт только спустя 10 лет. В 2002 году в ГК Алкор Био была создана лаборатория аллергологии с целью разработки собственной тест-системы и аллергенов к ней. В 2010 году ГК Алкор Био завершила разработку, зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ и выпустила на рынок набор реагентов «АллергоИФА-специфические IgE» для определения специфических иммуноглобулинов класса Е в сыворотке крови человека. В 2011 году регистрационное удостоверение Росздрава получили и разработанные в компании аллергены. На тот момент это была панель из 73 готовых к использованию аллергена, из них — 59 моноаллергенов и 14 смесей аллергенов. Биотинилированная форма этих аллергенов обеспечивает высокую чувствительность и специфичность анализа. Все аллергены были разработаны с целью использования их в тест-системе «АллергоИФА-специфические IgE» производства Алкор Био. Чуть позже эти продукты для аллергодиагностики получили знак качества Евросоюза – СЕ-марку. В настоящее время ГК Алкор Био успешно реализует свою тест-систему и аллергены к ней не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Аллергены производятся по разработанным лабораторией аллергологии технологическим инструкциям и на самом современном высокотехнологичном оборудовании. При этом применяются единые методики контроля качества, как каждого полупродукта, так и готовой формы. Чтобы добиться максимальной корреляции данных, полученных в процессе проведения кожных проб с данными, полученными при использовании набора реагентов «АллергоИФА-специфические IgE», лаборатория аллергологии проводит внутреннюю клиническую проверку своих аллергенов на сыворотках крови пациентов-аллергиков, проходящих обследование в специализированных клиниках Санкт-Петербурга. Научно-исследовательская работа ведется в лаборатории аллергологии с момента ее образования в 2002 году. В настоящее время часть научных проектов реализуется совместно с клиникой детских болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, налажено сотрудничество с аллергологическим отделением СПб ГУЗ «Детская городская больница №1». gmpnews