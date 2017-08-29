Roche и «Фармстандарт» вложат 2,5 млрд рублей в локализацию Газивы

Фармацевтические компании Roche и «Фармстандарт» подписали меморандум о намерениях локализовать полный цикл производства препарата Газива (обинутузумаб) на заводе «Фармстандарта» в Уфе, объявили компании. Совокупные инвестиции в проект составят более 2,5 млрд рублей.

Газива уже упаковывается на уфимском заводе «Фармстандарта». Первые серии препарата, произведенные по полному циклу, планируется выпустить в конце 2018 года.

Произведенный на заводе «Фармстандарта» препарат Газива будет экспортироваться за рубеж. По словам генерального директора «Фармстандарта» Григория Потапова, приоритетным направлением экспорта станет территория Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в перспективе компания будет ориентироваться на развивающиеся рынки.

Противоопухолевый препарат Газива был выведен на российский рынок в 2015 году. Он предназначен для терапии хронического лимфолейкоза и фолликулярной лимфомы. До 2029 года Газива находится под патентной защитой. В 2016 году госзаказчики потратили на закупку препарата 170 млн рублей. Таким образом, обинутузумаб занял 44-е место в рейтинге Vademecum «ТОП50 онкопрепаратов по объему госзакупок». В 2017 году госзаказчики уже потратили на закупку этого препарата свыше 300 млн рублей.

«Фармстандарт» также занимается упаковкой другого онкопрепарата Roche – Мабтеры (ритуксимаб). Пока экономической целесообразности в локализации полного цикла и потребности в этом со стороны государства нет, говорит генеральный директор Roche в России Ненад Павлетич.

Онкопрепараты Roche упаковывает еще один крупный российский фармпроизводитель, «Р-Фарм». Речь идет о таких препаратах, как Герцептин (трастузумаб), Авастин (бевацизумаб), Кселода (капецитабин), Тарцева (эрлотиниб), Кадсила (трастузумаб эмтанзин), Перьета (пертузумаб), Инвираза (саквинавир).

ПАО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания. Выручка «Фармстандарта» по МСФО в 2016 году составила 61,8 млрд рублей, чистая прибыль – 8 млрд рублей. Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Roche – швейцарская фармацевтическая компания. Она специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Объем продаж компании в 2016 году составил 50,6 млрд швейцарских франков, чистая прибыль — 9,7 млрд.

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