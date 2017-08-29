Назначен новый глава здравоохранения Ивановской области

В Ивановской области назначен новый директор Департамента здравоохранения – им стал главврач Городской клинической больницы №7 города Иваново Артур Фокин, сообщило правительство региона.

«На заседании регионального правительства во вторник, 29 августа, губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. На должность директора регионального Департамента здравоохранения назначен Артур Фокин. Ранее он руководил Городской клинической больницей №7 города Иваново», – говорится в сообщении.

С ноября 2015 года этот пост возглавляла экс-заместитель председателя правительства области Светлана Романчук, которая в июне 2017 года попала под следствие по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено Управлением ФСБ по Ивановской области, которое заподозрило Романчук в создании преимущественных условий на рынке оказания услуг по обслуживанию медтехники для коммерческой организации. Сразу после этого Павел Коньков объявил о ее отставке.

Артур Фокин родился 25 апреля 1985 года в городе Иваново. Окончил Ивановскую государственную медицинскую академию, после чего устроился хирургом в Ивановскую областную клиническую больницу. В апреле 2011 года стал главврачом Вичугской районной больницы. С мая 2012 года возглавляет Городскую клиническую больницу №7 города Иваново, продолжая работать хирургом в Ивановской областной клинической больнице. С 2013 года – депутат Ивановской городской думы по избирательному округу №1, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2015 году вновь избран депутатом Ивановской городской думы.

В ноябре 2015 года во время заседания рабочей группы по импортозамещению на рынке медицинского текстиля Фокин стал единственным его участником, который не поддержал обращение к Президенту России Владимиру Путину, Минпромторгу и другим заинтересованным ведомствам с просьбой включить перевязочные материалы в постановление Правительства РФ №102, известное как правило «Третий лишний».

Источник: Правительство Ивановской области

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