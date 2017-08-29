Свердловские аптеки «Классики» переписаны на доверенных лиц «Имплозии»

Семь юридических лиц аптечной сети «Классика» 23 и 24 августа сменили собственников, следует из информации в базе данных СПАРК. Доли в этих компаниях теперь принадлежат трем связанным с «Имплозией» физическим лицам – Наталье Горбовой, Дмитрию Лопатину и Денису Крючкову. Таким образом, «Имплозии» достались все 46 аптек «Классики» в Свердловской области.

Несколько источников Vademecum на фармацевтическом рынке подтвердили, что компании вели переговоры о сделке.

Генеральный директор «Классики» Александр Ширеков отказался дать комментарии, связаться с представителем «Имплозии» не удалось.

По данным Аналитического центра Vademecum, у «Классики» остались еще 123 аптеки в Челябинской области.

В августе 2017 года арбитражный суд Челябинской области признал одну из структур «Классики», ООО «Аптека «Классика» ЧЛ», банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство.

В июне и июле 2017 года иски о банкротстве были поданы также в отношении ООО «Аптека «Классика» ЕК» и ООО «Аптека «Классика» ТМ». Эти компании сами инициировали свое банкротство, поскольку по требованию кредиторов на их банковские счета был наложен арест, и аптечная сеть не могла нормально работать, говорил ранее Ширеков.

Общая сумма исковых претензий к трем юрлицам в 2016-2017 годах составила около 700 млн рублей.

Самарская аптечная сеть «Имплозия» занимает в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей Vademecum по итогам 2016 года» четвертое место с выручкой 26,6 млрд рублей. В 2016 году сеть насчитывала 1 881 точку. Основатель «Имплозии» Грант Безрученко скончался в ноябре 2015 года, после этого сеть перешла к его партнерам Валерию Безрученко, Дмитрию Подгорному, Олегу Теплякову.

Челябинская аптечная сеть «Классика» занимает в том же рейтинге 18-е место с выручкой 7,9 млрд рублей. По итогам 2016 года сеть насчитывала 176 аптек. Владельцем «Классики» считается семья уральского бизнесмена Олега Колесникова.

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