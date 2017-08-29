Sanofi приобрела производителя вакцин Protein Sciences

Покупка американской Protein Sciences пополнит портфель Sanofi единственной рекомбинантной вакциной, одобренной в США. Сумма сделки составит $650 млн.

В перспективе к $650 млн могут добавиться еще $100 млн, которые в Sanofi обещают выплатить, если покупка позволит достичь «определенных показателей». В компании возлагают большие надежды на продажи Flublok – единственной рекомбинантной вакцины [полученной с помощью генной инженерии. – Vademecum], которая одобрена FDA. Этот препарат войдет в портфель бизнес-подразделения по вакцинам Sanofi Pasteur .

Protein Sciences – частная биотехнологическая компания, основанная в 1983 в Меридене, штат Коннектикут. В октябре 2016 года Protein Sciences получила одобрение от FDA на четырехвалентную версию вакцину Flublok, предназначенную для взрослых.

Sanofi Pasteur – крупнейший в мире производитель вакцин против гриппа, одно из пяти бизнес-подразделений французской фармкомпании Sanofi. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а чистая прибыль – 4,7 млрд евро. В июле 2017 года подразделение Sanofi Pasteur в России и Белоруссии возглавил Гийом Ошальтер.

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