«Нацимбио» поставила в регионы почти 20 млн доз вакцины против гриппа

«Нацимбио» завершила поставки профилактических вакцин от гриппа для взрослого населения в рамках первого этапа согласно государственному контракту с Минздравом России. Почти 20 млн доз вакцины «Совигрипп», что составляет 100% объема поставок по первому этапу, были отправлены в государственные медучреждения для бесплатной сезонной иммунизации от гриппа и ОРВИ.

«Совигрипп» обладает устойчивыми протективными свойствами, высоким профилем безопасности, хорошей переносимостью и уже не первый год обеспечивает надежную защиту граждан от гриппа и его осложнений. Вакцина произведена по полному технологическому циклу на отечественных производствах и не уступает по своим качественным характеристикам иностранным аналогам, – заявил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский. – С 2016 года зарубежные препараты для профилактики гриппа, закупаемые для Национального прививочного календаря, были полностью замещены доступными российскими разработками, что позволяет увеличивать с каждым сезоном объем поставляемых вакцин и расширять охват иммунизации населения. Наша компания вносит существенный вклад в снижение роста заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году прививки от гриппа помогли снизить заболеваемость в два раза по сравнению с предыдущим периодом».

Вакцинация является одним из важнейших мероприятий общественного здравоохранения в борьбе с гриппом. По данным санитарной службы, ежегодно в России гриппом и ОРВИ болеют до 30 млн человек. Согласно сведениям Роспотребнадзора, своевременная вакцинация против гриппа существенно уменьшает риск осложнений: число госпитализаций из-за пневмонии снижается на 40% (у пожилых людей старше 65 лет – до 85%), частота среднего отита – на 36-69%, частота обострений хронического бронхита – на 20%, частота обострений бронхиальной астмы – на 60-70%.

В рамках Национального календаря профилактических прививок «Нацимбио» до конца октября поставит 57,6 млн доз вакцин, из них – 17,8 млн для детей (около 6 млн – вакцины для детей до шести лет), что на 20% больше объема прошлого года.

«Совигрипп» является полностью российской разработкой и производится в условиях полного цикла на площадках ФГУП «НПО «Микроген», ООО «Форт» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

НПО «Микроген» также разрабатывает новую противогриппозную инактивированную расщеплённую вакцину «Микросплит». Препарат уже успешно прошел первую стадию клинических исследований и подтвердил свою безопасность.

gmpnews