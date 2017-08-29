В первом полугодии 2017 года оборот «Гриндекс» достиг 68,3 млн евро, прибыль 6,5 млн евро

Сегодня, 28 августа, поданные акционерным обществом «Гриндекс» фондовой бирже «Nasadq Riga» неревизованные консолидированные финансовые отчеты за первое полугодие 2017 года свидетельствуют, что оборот концерна составил 68,3 млн евро, что на 21,9 млн евро, или на 47% больше, чем в первом полугодии 2016 года.В свою очередь нетто-прибыль концерна, относящаяся к акционерам материнского общества, в первом полугодии 2017 года составила 6,5 млн евро, что на 2,2 млн евро, или на 53% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Рентабельность брутто-прибыли в первом полугодии 2017 года составила 58%, а рентабельность чистой прибыли – 9%. В первом полугодии 2017 года произведенная концерном продукция экспортировалась в 62 страны мира в целом на 61,2 млн евро, что на 19,9 млн евро, или на 48% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Объем продаж готовых лекарств «Гриндекс» в первом полугодии 2017 года составил 61,7 млн евро, увеличившись в сравнении с таким же периодом прошлого года на 19,5 млн евро, или на 46%. Объем продаж готовых лекарств в России, других странах СНГ и Грузии в первом полугодии 2017 года достиг 41,7 млн евро, что на 17,8 млн евро, или на 75% больше, чем в первом полугодии 2016 года. По сравнению с первым полугодием 2016 года в аналогичный период 2017 года самый значительный рост объема продаж достигнут в России, увеличившись в 2,4 раза, в Таджикистане – в 2,1 раза, Азербайджане – на 48%, в Украине объем продаж увеличился на 44% и в Армении на 26%.

Объем продаж в Балтии и других странах в первом полугодии 2017 года достиг 20,1 млн евро, что на 1,7 млн. евро, или на 9% больше, чем за такой же период 2016 года. Объем продаж в первом полугодии этого года, в сравнении с первым полугодием 2016 года, в 17 раза вырос в Дании, в Чехии – в 2,7 раза, в Венгрии увеличился на 79%, во Вьетнаме — на 64%, Франции — на 55%, Испании — на 35% и Польше — на 30%. Объем продаж в Латвии в первом полугодии этого года достиг 3,6 млн евро, что в сравнении с таким же периодом прошлого года меньше на 0,18 млн евро, или на 5%.

В первом полугодии 2017 года объем продаж активных фармацевтических веществ достиг 3,7 млн евро, что на 0,5 млн евро, или на 16% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Главными рынками сбыта активных фармацевтических веществ «Гриндекс» в отчетный период были страны ЕС, Канада, Австралия и Япония. Самыми востребованными активными фармацевтическими веществами «Гриндекс» в первом полугодии 2017 года были фторафур, окситоцин, зопиклон, ксилазин, пимобендан и медетомидин.

Председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис: «Достигнутый в 2017 году динамичный рост прибыли и оборота демонстрирует то, что мы успешно достигли поставленных на данный период целей в области маркетинга и продаж, особенно в России и других странах СНГ. Мы высоко ценим проделанную работу, продолжаем диверсификацию работы концерна и увеличение доли покрытия рынка. Такой темп роста производительности мотивирует команду «Гриндекс» выявить свои сильные стороны и эффективно использовать благополучную ситуацию для дальнейшего развития».

Фото: Киров Липман

«Фармацевтический вестник»