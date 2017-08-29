Росздравнадзор ориентируется на изначальные сроки проведения проекта по маркировке лекарств

Организаторы и участники эксперимента по маркировке лекарственных препаратов успешно провели первые тесты полной цепи проекта. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.

Таким образом можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день отработаны основные механизмы по системе маркировки и ее техническому сопровождению, подчеркнул он.

Михаил Мурашко также сообщил, что на нынешнем этапе отрабатываются механизмы включения в систему производителей субстанций.

Кроме того, глава ведомства подтвердил, что Росздравнадзор ориентируется на изначально объявленные сроки проведения проекта. С 1 января 2018 года планируется широкое вступление в проект участников рынка. С 1 января 2019 года система маркировки для всех препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, предположительно, станет обязательной.

Напомним, ранее некоторые участники рынка высказывали предположения, что сроки обязательного внедрения маркировки могут быть сдвинуты на год вперед.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»