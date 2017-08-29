AstraZeneca будет использовать искусственный интеллект для поиска новых молекул

AstraZeneca заключила договор о сотрудничестве в исследовательской сфере с компанией Berg из Бостона (шт. Массачусетс), специализирующейся на использовании искусственного интеллекта (ИИ) для поиска новых лекарств, сообщает агентство Reuters. Это новейший пример интереса Большой Фармы к использованию суперкомпьютеров для открытия новых лекарственных соединений.

Новоявленный альянс сосредоточит усилия на поиске и оценке инновационных способов лечения болезни Паркинсона и других неврологических заболеваний.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но известно, что AstraZeneca будет предоставлять компании Berg фрагменты соединений, исследуемых в качестве потенциальных кандидатных препаратов.

Ученые из компании Berg уже использовали ИИ для поиска новых биологических мишеней для разрабатываемых препаратов путем сравнения подробных данных, полученных из образцов тканей, взятых у больных и здоровых субъектов.

AstraZeneca получит право на исключительную лицензию на любой препарат-кандидат, обнаруженный в процессе совместной работы.

Все чаще крупные фармкомпании, включая GlaxoSmithKline, Sanofi и Merck, изучают потенциал ИИ в союзе со стартапами.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»