Первое полугодие для российских фармдистрибьюторов было весьма бодрым. Оптовики инициировали несколько крупных, если не сказать системообразующих, сделок, несколько сделок в рознице масштабами поменьше. Но укрупняться получалось далеко не у всех.

Представляем рейтинг российских фармдистрибьютеров по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «Кто-то отстанет, кто-то соскочит», опубликованной в «ФВ» №26 за 2017 г.

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Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»