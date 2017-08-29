Продажи медицинских изделий в аптеках

Группа изделия медицинского назначения объединяет около 100 различных типов товаров. Их доля в обороте аптек может достигать порядка 10%. Объем продаж диагностических приборов и средств в последние годы снижался (в натуральном выражении). Однако 2017 год стал исключением.

Представляем обзор продаж основных групп изделий медицинского назначения в аптеках за период с января по июль 2017 года – приложение к статье «С прибором», опубликованной в «ФВ» №26 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы,

сортировать данные в таблице по возрастанию или убыванию.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»