Аптечный сегмент лекарственных препаратов

В 2017 факторы роста рынка лекарственных препаратов заметно изменились. В прошлые годы на потребление ЛС влияли «экономический кризис», инфляция, рост доли дорогостоящих препаратов. В текущем году ситуация иная.

Представляем динамику роста аптечного сегмента ЛП по итогам I-го полугодия 2017 г. – приложение к статье «Аптечный рост», опубликованной в «ФВ» №26 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы,

сортировать данные в колонках таблицы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»