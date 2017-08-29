Коммерческие стратегии аптечных сетей

В 2014-2016 годах отмечалось заметное превышение количества упаковок, поступивших в аптеку, над количеством проданных упаковок. Скорее всего, в обозримом будущем мы сможем наблюдать обратную тенденцию. Пока на этот уровень вышли только самые успешные участники рынка.

Представляем сравнительный анализ коммерческих стратегий аптечных сетей разного уровня – приложение к статье «Такие разные сети», опубликованной в «ФВ» №26 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»