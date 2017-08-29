Проект: региональные перечни лекарств для льготников должны быть не меньше перечня ЖНВЛП

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год ‎и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Проект Программы содержит ряд новых положений по сравнению с Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением № 1403.

В частности, для обеспечения прав граждан, имеющих право на получение льготных лекарств при лечении в амбулаторных условиях, Программой предусматривается, что в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, перечень лекарственных препаратов, отпускаемых льготным группам населения при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатно, а также с 50-процентной скидкой, формируется в объеме не менее утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.

«Фармацевтический вестник»