Novartis AG заплатила более 30 млн долл. за препарат, проваливший исследование III фазы

В рамках лицензионного соглашения XOMA Corporation передала всемирные коммерческие права на препарат gevokizumab компании Novartis, сообщает Biospace.

XOMA получит 31 млн долл. в качестве предоплаты, 5 млн долл. в виде инвестиций в акции, дополнительные выплаты при выполнении условий определенных этапов до и после вывода препарата в серийное производства, а также многоуровневые роялти с чистой выручки, размер которых будет обозначаться одно- или двухзначными числами.

Gevokizumab – моноклональное антитело к IL-1 beta с потенциалом лечения различных воспалительных и иных заболеваний. Оно функционирует путем связывания с интерлейкином-1 бета (IL-1 beta), провоспалительным цитокином, модулируя сигнальные явления, вызывающие воспаление.

В 2015 г. gevokizumab провалил клиническое исследование III фазы, в котором изучали его применение для лечения увеита при болезни Бехчета.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»