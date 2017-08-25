Принят: Август 25, 2017 (№1015 от 25.08.2017 г.)
Постановление Правительства РФ №1015 от 25.08.2017 г. «Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов»
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Постановление Правительства РФ №1015 от 25.08.2017 г. «Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов»
Принят: Август 25, 2017 (№1015 от 25.08.2017 г.)
Постановление Правительства РФ №1015 от 25.08.2017 г. «Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов»
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