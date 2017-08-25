Постановление Правительства РФ №1015 от 25.08.2017 г. «Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов»

Принят: Август 25, 2017 (№1015 от 25.08.2017 г.) Постановление Правительства РФ №1015 от 25.08.2017 г. «Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов» «Фармацевтический вестник»