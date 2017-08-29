CSL Behring приобретает биотехнологическую компанию из США за 416 млн долл.

Международная фармкомпания CSL Limited покупает компанию Calimmune из Тусона (шт. Аризона) за 91 млн долл. в качестве предоплаты и до 325 млн долл. при выполнении отдельных этапов работ, сообщает Biospace.

В рамках сделки CSL приобретает находящийся на стадии доклинических исследований геннотерапевтический препарат CAL-H на основе гемопоэтических стволовых клеток (HSC). Препарат предназначен для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии – наследственных заболеваний крови. Компания приобретает также две патентованные платформенные технологии – Select+ and Cytegrity.

Технология Select+ обеспечивает выбор генномодифицированных стволовых клеток после их реинфузии у пациентов, что снижает токсичность и повышает эффективность терапии. Cytegrity – масштабируемая технология производства лентивирусных векторов, используемых для доставки сконструированных генов.

После закрытия сделки (это событие ожидается в ближайшие 2 недели) CSL Behring получит операционный контроль над компанией Calimmune.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»