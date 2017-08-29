МВД утвердило ряд регламентов в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ

МВД России утвердило ряд административных регламентов министерства по предоставлению услуги по выдаче заключений и разрешений для организаций, сфера деятельности которых связана с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, или культивированием наркосодержащих растений.

— Приказ МВД России № 495 от 21.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 1 прекурсоров, и (или) культивированием наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны» (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2017 № 47852).

— Приказ МВД России № 593 от 02.08.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений Министерства внутренних дел Российской Федерации на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47959).

— Приказ МВД России № 411 от 26.06.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47970).

— Приказ МВД России № 470 от 17.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список 1 прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе преступление, совершенное за пределами Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2017 № 47838).

— Приказ МВД России № 469 от 17.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2017 № 47839).

«Фармацевтический вестник»