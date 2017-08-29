Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации № 469 от 17.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии…»

Принят: Июль 17, 2017 (№ 469 от 17.07.2017 г.)

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации № 469 от 17.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2017 № 47839)

«Фармацевтический вестник»