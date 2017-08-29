Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации № 495 от 21.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии…»

Принят: Июль 21, 2017 (№ 495 от 21.07.2017 г.)

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации № 495 от 21.07.2017 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 1 прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны» (Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2017 № 47852)