Утверждены Правила аккредитации медорганизаций на право проведения клинических исследований БМКП

Правительство РФ утвердило Правила аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Соответствующее постановление №1015 от 25 августа 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Аккредитация проводится Минздравом России в целях признания возможности медицинской организации проводить клинические исследования БМКП по профилю заболевания (состояния), для лечения которого предназначен БМКП.

Правилами определены цели аккредитации, требования к медицинской организации для получения аккредитации, перечень документов, представляемых медицинской организацией в орган по аккредитации, порядок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче), переоформлении и продлении (приостановлении) срока действия свидетельства об аккредитации и форма такого свидетельства.

«Установление такого порядка необходимо для проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов в целях широкого использования новых медицинских технологий», – сообщается на сайте Правительства РФ.

«Фармацевтический вестник»