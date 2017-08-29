Первая и единственная лаборатория по мониторингу лекарств появилась в Алтайском крае

Лечебные учреждения Алтайского края получили возможность проверять лекарства на предмет фальсификации благодаря открытию в Барнауле специальной испытательной лаборатории, сообщили во вторник агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре регионального министерства здравоохранения.

«В Алтайском крае с середины августа начала работать единственная в регионе испытательная лаборатория «Аптеки Алтая». Ранее проверить качество лекарственных препаратов было возможно только в Новосибирске. Теперь лечебные учреждения и фармацевтические компании могут делать это на месте, значительно сокращая время получения результатов. Также в лабораторию может обратиться и любой житель, чтобы протестировать препарат», — сказали в ведомстве.

Специалисты лаборатории проводят мониторинг лекарственных средств на предмет отсутствия забракованных или подверженных фальсификации лекарственных препаратов, проверяют качество лекарственных средств.

«Часто при проверках Роспотребнадзора лечебным учреждения впоследствии необходимо проверять качество лекарственных препаратов. Теперь в Алтайском крае появилась возможность делать это на месте», — подчеркнули в ведомстве.

interfax-russia