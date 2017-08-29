ФАС обратился к фармпроизводителям по доработке перечня референтных ЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) предлагает участникам рынка принять активное участие в рассмотрении и доработке (в случае необходимости) проекта перечня референтных лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, подготовленного Минздравом России.

Согласно пояснительной записке к документу, утверждение перечня референтных лекарственных препаратов планируется в III квартале 2017 года. Он необходим для регистрации цен на лекарственные препараты.

ФАС России обращается к участникам рынка с предложением принять участие в оперативной доработке перечня, направив свои замечания и предложения в Минздрав России.

Копии писем просят направлять на электронную почту Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России soc@fas.gov.ru.

gmpnews