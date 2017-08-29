Корпорация развития Рязанской области подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Фарма-Логика-Р»

23 августа 2017 г. АО «Корпорация развития Рязанской области» заключило соглашение о сотрудничестве с ООО «Фарма-Логика-Р». Данный документ был подписан в целях реализации инвестиционного проекта по созданию импортозамещающего производства готовых лекарственных форм на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в п. Лесной Рязанской области.

В ноябре 2016 года Правительство Рязанской области одобрило инвестиционный проект по созданию производства фармацевтической продукции. В апреле 2017 года Николай Любимов подписал соглашение с пятью потенциальными инвесторами ТОСЭР п. Лесной Шиловского района, в том числе с ООО «Фарма-Логика-Р».

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