«Р-Фарм» поможет с внедрением инновационных методов диагностики в Казахстане

В рамках «Евразийской недели» в г. Астане 26 августа было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (ULNANOTECH), фармацевтической компанией ТОО «Р-Фарм Казахстан» и ООО «ТестГен».

Соглашение подписали генеральный директор ТОО «Р-Фарм Казахстан», к.б.н. Виктор Рязанов, директор по развитию бизнеса ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» Виталий Огинский и генеральный директор ООО «ТестГен», к.м.н. Андрей Тороповский.

Основные цели сотрудничества – внедрение инновационных разработок по неинвазивной пренатальной диагностике и диагностике онкологических заболеваний на территории Республики Казахстан и других государств-членов СНГ, а также разработка новых передовых диагностических наборов для улучшения качества оказания медицинской помощи и выбора лекарственной терапии.

В части разработки передовых диагностических наборов по заказу «Р-Фарм Казахстан» «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» и «ТестГен» будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области биотехнологий и молекулярной генетики.

По словам генерального директора компании «ТестГен» Андрея Тороповского, «внедрение диагностических наборов по определению резус-фактора плода посредством анализа крови матери позволит определить, кому точно из обследуемых нужно проводить профилактику опасного состояния – гемолитической болезни плода и новорождённого. Как следствие данный метод позволит сэкономить бюджетные средства при определении необходимости профилактики резус-конфликта у беременных женщин».

«Мы прикладываем большие усилия для выхода на зарубежные рынки, поэтому сотрудничество с Казахстаном для нас стратегически важно и было давно запланировано. В прошлом году компания «ТестГен» получила регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения республики Казахстан на неинвазивные диагностические наборы. Это означает, что они зарегистрированы и разрешены в медицинской практике. Применение наборов открывает новые возможности для практического здравоохранения, ведь лабораторный тест для неинвазивного пренатального определения резуса-фактора ребенка может быть выполнен практически в любой клинической лаборатории. Наборы не требуют дополнительного оборудования, а лабораторный анализ проводится в течение 2-3 часов, для чего у беременной женщины берется 7-10 мл крови», — отметил Виталий Огинский.

Он подчеркнул, что Ульяновский наноцентр ULNANOTECH будет помогать новым партнерам в технических и маркетинговых вопросах, а также участвовать в контроле качества выдаваемых результатов: «На сегодняшний день тест-системы успешно внедрены более чем в 20 регионах Российской Федерации и в 4 странах ближнего зарубежья».

«Одним из важнейших аспектов деятельности группы компании «Р-Фарм» является борьба с социально значимыми заболеваниями, к числу которых, безусловно, можно отнести и гемолитические болезни плода. Диагностические наборы для анализа крови, которые разрабатываются нами совместно с компанией «ТестГен» и «Ульяновским центром трансфера технологий» будут способствовать снижению сроков и повышению эффективности выявления подобных заболеваний, что, в свою очередь, увеличит шансы на спасение жизни большого количества новорожденных детей и рожениц», — сказал генеральный директор ТОО «Р-Фарм Казахстан» Виктор Рязанов.

Пресс-служба «Р-Фарм»

gmpnews