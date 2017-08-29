Апелляция отменила приговор Дмитрию Даину

Сегодня, 29 августа, апелляционная инстанция рассмотрела дело Дмитрия Даина и отменила приговор первой инстанции. Дело возвращено прокурору, предпринимателя пока оставили под домашним арестом на два месяца.

Таганский суд Москвы 16 февраля 2017 г. признал Дмитрия Даина виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года.

Защита предпринимателя обжаловала приговор. Рассмотрения дела в апелляции Дмитрий Даин ожидал в изоляторе временного содержания. После оглашения решения он был освобожден и помещен под домашний арест.

Дело Дмитрия Даина началось в 2005 г., когда он создал логистический проект «Фармат», оказывающие таможенные и складские услуги крупным фармкомпаниям. Юридически «Фарматом» управляло ООО «Терминал-Восток». В 2010 г. к Дмитрию Даину обратился глава «дочки» Ростеха «РТ-Биотехпром» Петр Каныгин и предложил сотрудничать, создать совместный проект. Однако дело закончилось тем, что Дмитрий Даин продал 75% доли в «Терминал Восток» офшору «Силсби Инвестмент Лимитед», подконтрольный ему и его партнерам.

После продажи бразды правления компанией были разделены. 22 апреля 2011 г. единоличным исполнительным органом стал «РТ-Биотехпром» и его генеральный директор Петр Каныгин. Дмитрию Даину дали ограниченные права на управления, он мог совершать сделки суммой до 500 тыс. рублей. В 2012 г. «Терминал Восток» получил кредит в «Номос-Банке» в размере 270 млн руб. В конце 2012 г. Дмитрия Даина отстранили от руководства и уволили, в 2013 г. в арбитражный суд подано заявление о банкротстве «Терминал Восток» его руководителем Александром Игуменцевым. А в 2015 г. возбуждено уголовное дело.

В суде Дмитрий Даин заявил, что его предприятие было успешным. При этом все долги были отражены в финансовой отчетности. «В “Номос-Банке” мощная служба безопасности, и если бы был вывод денег, то, наверное, она могла бы найти тому доказательства: столько-то рублей ушло Даину, туда-то и туда. Но таких документов не предоставлено», — утверждает он. Обвинение, по его словам, не предоставило документов, связанных с письменным распоряжением о кредите, хищении денег.

Защита Дмитрия Даина настаивает на его полной невиновности. Даин не заключал кредитный договор, его подписал Петр Каныгин. Дмитрий Даин выступил поручителем по договору, так как был одним из акционеров «Терминал Восток». При этом согласно договору он нес субсидарную ответственность, а не полную. Кредит был обеспечен не только поручительством, но залогом в виде недвижимости. Кроме того, пока не произошел конфликт между собственниками, кредитный договор обслуживался нормально.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»