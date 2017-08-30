Юрий Лужков займется производством витаминных препаратов

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков планирует начать производство витаминного препарата «Русский Рутин» (рутозид) на территории своего агрокомплекса в Калининградской области, сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу Лужкова.

«В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращиваются специальные сорта гречихи – красная и белая», – передает RNS.

В научно-исследовательскую работу и разработку технологии, которая будет отработана уже в этом году, вложено более 15 млн рублей собственных средств агрокомплекса.

«Общая производственная мощность будет порядка 5 тонн сырца рутина в год. В первый год будут задействованы не все мощности. Идет отработка технологии, и необходимо увеличение площадей под гречиху, так как процентное соотношение сырца к общему объему сырья, цветов гречихи, составляет даже при эффективной технологии около 4%. Далее сырец будет очищен и переработан в медицинский рутин в соответствии с международным стандартом GMP», – рассказал Лужков.

Рутин (рутозид) относится к флавоноидам – веществам группы так называемого витамина Р, способного уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов.

В СССР единственным производителем рутина был Ташкентский химико-фармацевтический завод. Cырьем для изготовления этого препарата служили листья руты пахучей (Ruta graveolens) – полукустарника, в изобилии произрастающего на территории Узбекистана.

Источник: RNS

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