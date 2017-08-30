Минпромторг объединит производителей наркотических препаратов

Минпромторг намерен объединить фармацевтические предприятия, производящие наркотические вещества, – Московский эндокринный завод (МЭЗ), Государственный завод медицинских препаратов (ГосЗМП) и Государственный химико-фармацевтический завод (ГХФЗ).

Министерство промышленности и торговли создаст единую структуру, куда войдут все три российских фармацевтических предприятия, имеющих лицензию на производство наркотических лекарственных препаратов. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РБК. Предстоящую консолидацию изданию подтвердили пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина и пресс-служба Минпромторга.

В портфеле МЭЗ, по данным RNC Pharma, около 40 препаратов, в том числе опиоидные анальгетики: морфин, фентанил, тримеперидин, бупренорфин и препараты с кодеином. ГосЗМП также производит тримеперидин и фентанил, а также буторфанол (субстанция кокаина). На мощностях Государственного химико-фармацевтического завода производится субстанция нейролептика перфеназина. Помимо российских наркотических препаратов, на российском рынке есть и иностранные.

По данным RNC Pharma, МЭЗ в 2016 году произвел и отгрузил лекарственных препаратов на 2,3 млрд рублей, а ГосЗМП – на 200 млн рублей. При этом в выручке МЭЗ 80% приходится на розничные продажи, куда попадают в основном препараты, которые не относятся к наркотическим. В «аптечном» ассортименте МЭЗ – транквилизатор фенибут, анестетик лидокаин. В продажах ГосЗМП розница занимает 15%, пишет РБК.

По данным DSM Group, продажи наркотических лекарственных препаратов в 2016 году превысили 1 млрд рублей. Российские производители занимают около 60% рынка. Так, 46,15% рынка приходится на препараты МЭЗ. Второе место занимает Takeda с долей 19,42%. ТОП3 производителей замыкает ГосЗМП с долей 14,17%. На четвертом месте Johnson & Johnson (10,54%), на пятом – австрийская Mundipharma (2,54%). Доля МЭЗ уменьшилась по сравнению с 2015 годом на четыре процентных пункта, доля ГосЗМП почти не изменилась, а иностранные производители из ТОП5 прибавили от двух до пяти процентных пунктов.

Самые продаваемые на российском рынке наркотические лекарства – фентанил (55,55% рынка), тримеперидин (27,33%) и морфин (11,62%), посчитали аналитики DSM Group. Больше 60% продается через госзакупки, свыше 30% – льготный отпуск, около 8% продается через аптеки.

В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу внести в Правительство РФ законопроект, направленный на развитие отечественного производства наркотических обезболивающих опийной группы. В частности, планируется разрешить сельхозпредприятиям выращивать наркосодержащий мак.

В июне 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.

Источник: РБК

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