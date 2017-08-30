Герман Клименко создаст Фонд по развитию медицинских проектов

Советник Президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко объявил, что планирует создать специальный фонд для разработки проектов, связанных с так называемой цифровой медициной (digital health).
«В АНО [автономная некоммерческая организация. — Vademecum] «ИРИ» на протяжении двух лет шла настойчивая работа над законом о телемедицине. В ходе активных консультаций с медицинским сообществом неизбежно возникали вопросы внедрения, эксплуатации и оценки эффективности решений с использованием искусственного интеллекта (AI). Неизбежно ИРИ оказался вовлечен в разработки и исследования систем поддержки принятия врачебных решений. Вся эта активность зашла слишком далеко, стало просто неудобно работать в рамках АНО, и я принял решение выделить вопросы исследований и коммерческих решений в отдельное направление — фонд. В ИРИ остается блок законодательных и обещtственных работ, с которыми организация за время своего существования научилась прекрасно справляться, став хорошим лоббистом интересов отрасли», — объяснил Клименко логику такого решения в интервью Vademecum.
В качестве примера интересных для нового фонда стартапов он привел проект по разработке софта для программной расшифровки рентгенограмм, снимков КТ, МРТ, УЗИ и других диагностических изображений с использованием технологии нейронных сетей, запущенный ИРИ в 2016 году на средства известного интернет-предпринимателя и основателя фонда IMI.vc Игоря Мацанюка.
«Наша индустрия смотрит на медицинский рынок с несколько непривычного для медицинских работников ракурса. Для нас очевидно, что если сложить компетенции интернет-индустрии и медицины, то на выходе получается хороший экспортный продукт. Анализы стандартизированы, принципиальных сложностей при адаптации системы помощи принятия врачебных решений, например, для в Индонезии, не предвидится. Как только мы разворачиваем проекты в международную плоскость, выясняется, что инвестиции в наш рынок становятся весьма разумными, а перспективы весьма радужными», — полагает Клименко.
Как сообщили в ИРИ, в настоящее время готовятся документы для регистрации фонда, возглавить его предложено главе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексею Федорову.
Согласно подсчетам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), за 2016 год и первое полугодие 2017 года стартапы в сфере медицины привлекли финансирование в размере 1,6 млрд рублей.