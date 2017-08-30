FDA впервые одобрило принципиально новую терапию рака Novartis

FDA в среду, 30 августа, дало зеленый свет методу лечения лейкемии Novartis. Как пишет Reuters.com, в Соединенных Штатах Америки впервые одобрен самый ожидаемый новый тип мощной иммунотерапии – модифицирующей ген.

Лечение, которое будет продаваться под названием Kymriah, было одобрено для пациентов в возрасте до 25 лет, у которых рецидивировало или не помогло начальное лечение острого лимфобластного лейкоза В-клеток.

Kymriah принадлежит к новому классу препаратов, называемых химерного антиген-рецептора Т-клеток, или CAR-T-терапии, которые позволеют перепрограммировать собственные иммунные клетки пациента за пределами его тела, с тем чтобы создать CAR, позволяющий охотиться на раковые клетки и эффективно разрушать опухоли у пациента.

«Мы входим в новую эпоху в медицинских инновациях с возможностью перепрограммировать собственные клетки пациента, чтобы атаковать смертельный рак», — говорится в заявлении комиссара FDA Скотта Готлиба.

Ранее на этой неделе CAR-T-терапия уже попала в фокус внимания СМИ. Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences объявила о сделке почти на 12 млрд долл., которая предполагает покупку разработчика препаратов нового поколения Kite Pharma. Акции Gilead в среду выросли на 5,5%, поскольку Kite рассматривается как очередной кандидат на получение одобрения США терапии CAR-T.

Novartis пока не объявила о затратах на терапию, но британские органы здравоохранения заявили, что цена может быть около 649 тыс. долл. США за одноразовое лечение, и она будет оправдана с учетом значительных преимуществ, сообщило издание Kaiser Health News на прошлой неделе.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»