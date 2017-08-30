Приказ Минсельхоза России № 192 от 20.04.2017 г. «Об утверждении Порядка аттестации уполномоченного лица производителя лекарственных средств для ветеринарного применения» Восточная Африка стремится оптимизировать процедуры регистрации лекарств » Выручка «ИСКЧ» за 1-е полугодие составила 226,9 млн рублей Это на 20,0% больше аналогичного показателя за 2016 г. Институт стволовых клеток человека — ПАО «ИСКЧ» — объявляет прошедшие обзорную проверку (аудиторское ревью) консолидированные результаты деятельности за 1-е полугодие 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В 1-м полугодии консолидированная выручка компании составила 226,953 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. на 20,0%. В 1-м полугодии компания продемонстрировала чистый убыток (в размере 56,216 млн рублей, что на 20,1% меньше чистого убытка, полученного по итогам 1 полугодия 2016 г.). «Фармацевтический вестник»