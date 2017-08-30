В России планируется наладить выпуск пяти новых лекарственных препаратов

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко анонсировал планы Госкорпорации в фармацевтике

В Москве на площадке МИА «Россия сегодня» 29 августа состоялась пресс-конференция, посвященная второй ежегодной конференции по биомедицинским технологиям «Биотехмед». В рамках мероприятия исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко назвал планы по расширению национального календаря прививок за счет новых вакцин. В частности, в пятилетней перспективе может начаться выпуск пяти препаратов. Их изготовление будет налажено на базе «Нацимбио» и коммерческих площадок.

«У нас есть такая идея: пять новых вакцин за пять лет. И в ходе конференции «Биотехмед» мы анонсируем некоторые из этих направлений. В частности, мы пытаемся выйти на рынок вакцин от папиллома-вирусной инфекции, ротавирусной вакцины, пневмококковой вакцины, а также вакцины от ветряной оспы и других», – пояснил Олег Евтушенко.

Кроме того, исполнительный директор Госкорпорации отметил, что в рамках госпоставок в этом году «Нацимбио» отгрузит для нужд Минздрава на 20% больше профилактических вакцин для борьбы с гриппом по сравнению с прошлым годом – 58,5 млн доз. При этом почти 20 млн доз вакцины «Совигрипп» уже поступили в государственные медучреждения для бесплатной сезонной иммунизации от гриппа и ОРВИ.

Также «Нацимбио» ведет работу по расширению производства отечественных лекарственных препаратов. В частности, компания подписала соглашение с «Фармстандартом» и итальянской Kedrion Biopharma о создании акционерного общества «Киров Плазма». Предприятие займется реализацией программы изготовления в России лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека, на базе кировского завода. «Нацимбио» завершит строительство и техническое оснащение завода, проведет валидацию производства препаратов крови, с последующим производством и сбытом продукции на территории Евразийского экономического союза.

Кроме того, в этом году «Нацимбио» заключила ряд соглашений с иностранными и российскими компаниями на производство препаратов. В частности, совместно с компанией Ishvan Pharmaceutical Ltd (ОАЭ) была создана компания «Фарм Эйд». Предприятие займется трансфером технологий производства новых комбинированных лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций для лечения гепатита С, ВИЧ и туберкулеза.

Фото: Игорь Родин

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