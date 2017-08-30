Эксперты не поддерживают новый подход к формированию цен на лекарства

Новый подход к формированию цен на жизненно необходимые лекарства активно обсуждается в экспертном сообществе и многие представители госорганов, а также фармацевтической индустрии критически относятся к отдельным положениям соответствующих документов.

Свои замечания к пакету документов подготовил экспертный совет при Правительстве РФ – основные положения его заключения представил член данного экспертного совета Владимир Гурдус.

В доработке, по мнению экспертов, нуждаются особенности установления базы для определения предельной отпускной цены лекарства, включенного в перечень ЖНВЛП. По новому порядку предполагается, что отпускная цена будет привязана к минимальной зарегистрированной предельной отпускной цене на лекарство. Как предполагают специалисты, если такое положение будет введено, то любые инвестиции, связанные с тем, чтобы лекарство стало производиться в нашей стране, потеряют экономический смысл. «То есть мы данным постановлением замаринуем существующий набор лекарственных препаратов и остановимся в развитии фармацевтической науки в Российской Федерации, остановим инновационные подходы к появлению новых лекарственных форм, новых лекарственных средств доставки, будем жить с существующим набором препаратов неопределенно долгое время», – пояснил Гурдус.

Руководитель департамента онкологических препаратов компании Novartis Наталья Колерова добавила к этому, что каждому участнику рынка фармацевтической продукции должна быть предоставлена возможность формировать справедливую цену и в том числе добавить стоимость, необходимую для развития своего направления.

Критически специалисты отнеслись и к привязке цены ЖНВЛП к закупочным ценам – поскольку пока неясно, как будет анализироваться информация о средних ценах госзакупок, не исключены риски некорректного расчета данных цен. Специалисты считают необходимым использовать средневзвешенную стоимость одной лекарственной формы и отказаться от привязки к минимальной зарегистрированной цене, а также к закупочным ценам. Кроме того, они считают необходимым изменить подход к установлению предельной цены на препараты в зависимости от дозировок и форм выпуска.

Замечания касаются также перечня стран, в отношении которых предоставляется информация об уровне минимальных отпускных цен на лекарственные препараты, произведенные в них. Владимир Гурдус рассказал, что данный перечень в соответствии с пакетом поправок должен быть расширен – в него вошли в том числе страны Восточной Европы и еще ряд стран, у которых ценовая политика фармацевтических компаний подвержена колебаниям. Ссылаясь на мнения экспертов, он добавил, что расширение перечня стран должно сопровождаться специальным анализом и быть обоснованным. «Объективно тот расширенный перечень стран приведет к тому, что мы будем ориентироваться на более низкие цены, существующие в ряде развивающихся стран, где состояние экономики, платежеспособного спроса не позволяет поддерживать адекватный для производителя уровень цен», – выразил опасение представитель экспертного совета.

Владимир Гурдус также не исключил, что в результате движения по пути «дешево и сердито» ряд препаратов выйдет из списка ЖНВЛП. «Думаю, что для подавляющего большинства потребителей этот подход приведет к снижению качества лекарственного обеспечения и к снижению качества терапии как таковой», – подчеркнул он. Поэтому эксперты в числе прочего предложили ограничить перечень странами с сопоставимыми с российскими экономическими показателями объема и структуры рынка, а также исключить страны, в отношении национальных валют которых Банк России не публикует официальный курс рубля. Помимо этого они предложили предусмотреть возможность нивелирования риска высокой инфляции и существенного роста курса валют стран, в которых закупаются лекарства.

Экспертный совет считает необходимым скорректировать предложенные Минздравом России сроки и процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен. «Здесь государство поступило как «надежный» партнер – расслабило сроки для себя и ужесточило сроки для индустрии», – с иронией отметил Гурдус. Срок в 20 дней для подготовки компаниями документов для перерегистрации цен на лекарственные препараты он назвал слишком жесткими и необоснованными, обратив внимание, что некоторые компании обязаны провести работу по 70-80 позициям. А увеличение сроков государственной регистрации и перерегистрации, напротив, по оценке специалистов, приведет к задержке вывода лекарств на рынок. Кроме того, они считают, что требование о ежегодной перерегистрации цен создает излишнюю административную нагрузку.

Эксперты констатируют, что интересы бизнеса не учтены. «Вне всякого сомнения, новая методика ударит по каждому ценовому сегменту», – заявила Наталья Колерова. Она добавила, что в российской фармацевтической сфере часто меняется регуляторная база, в связи с чем сложно выявить будущие требования и тенденции, а в итоге нет возможности долгосрочного планирования. Эксперт также указала, что западные компании в итоге предпочитают инвестировать в другие рынки.

gmpnews