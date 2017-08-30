«Микроген» оперативно поставил бактериофаги в Приморский край, попавший в зону паводка

Научно-производственное объединение «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация Ростех) поставило более 21 тысячи доз бактериофагов для профилактики инфекционных заболеваний для жителей Приморского края, попавших в зону паводка. Оперативная профилактика взрослых и детей ведется в семи округах. Препараты уже получили порядка 11 тысяч человек.

«Бактериофаги поставлены в регион в оперативном режиме для предотвращения возможных вспышек инфекции, включая дизентерию и другие кишечные заболевания. Профилактические мероприятия с использованием препаратов уже проводятся в Михайловском, Надеждинском, Хасанском, Пограничном и Октябрьском районах, а также в Уссурийском городском округе», – отметил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».

Паводок в Приморье начался в результате сильных дождей. Всего наводнение затронуло 35 населенных пунктов, более 2 тыс. домов оказались подтоплены. В шести районах края введен режим чрезвычайной ситуации.

В июле этого года дизентерийные, сальмонеллезные и интести-бактериофаги уже применялись в борьбе с инфекционными заболеваниями в районах наводнений в Тюменской области. Тогда профилактику прошли свыше 4000 жителей, в числе которых 700 детей. Кроме того, в текущем году препараты также использовались для экстренной профилактики и лечения 16 человек (из них 12 детей) от сальмонеллеза в республике Хакасия.

Бактериофаги представляют собой нетоксичные препараты, избирательно поражающие только бактериальные клетки, а не всю микрофлору организма, в отличие от антибиотиков. Они могут безопасно применяться беременными, кормящими матерями и новорожденными для лечения широкого спектра бактериальных инфекций.

НПО «Микроген» является единственным в России производителем лечебных препаратов-бактериофагов. Сегодня предприятие разрабатывает первый в мировой практике универсальный бактериофаг от гнойно-воспалительных ЛОР-заболеваний, хирургических инфекций, инфекционных заболеваний детей первого года жизни, дисбактериоза кишечника и других болезней, вызванных бактериями рода Enterobacter. В начале 2017 года завершилась вторая стадия клинических исследований препарата.

gmpnews