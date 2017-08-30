BIOCAD получит три земельных участка в фармкластере Петербурга

Биофармацевтическая компания BIOCAD получит три земельных участка в фармкластере Пушкинского района. Об этом в ходе заседания правительства Петербурга рассказал зампред комитета по инвестициям Дмитрий Синкин.

Ранее один из участков (площадью 1,5 га) планировалось на торгах сдать в аренду под строительство фармзавода, однако среди представителей бизнеса не нашлось желающих. «Торги, объявленные Фондом имущества, трижды проводились в 2017 году и были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок», — пояснил Синкин. По условиям торгов, ежегодная арендная плата за участок должна была составить 6 млн руб.

Отсутствие претендентов на участок вполне закономерно, полагает президент ЗАО «Активный компонент» Александр Семенов. «У многих фармацевтических заводов есть действующие инвестпроекты. «Активный Компонент», BIOCAD, «Вертекс», «Герофарм» — у всех уже есть земельные участки либо в собственности, либо взятые в долгосрочную аренду. Если бы у нас не было собственного участка для расширения производства, и мы бы рассматривали возможность аренды земли, то крайне важным условием было бы знать, что в дальнейшем этот участок можно будет выкупить. Фармацевтические инвестпроекты окупаются достаточно долго — для этого требуется обычно не менее 7-8 лет. И если выкуп невозможен, то складывается опасная ситуация, когда при больших вложенных средствах в производственные мощности можно вдруг столкнуться с ситуацией, когда на землю появляется альтернативный претендент», — рассказал РБК Петербург Семенов.

Теперь, по словам Синкина, этот и еще два прилегающих участка город передаст BIOCAD для реализации стратегического инвестпроекта. «Компания сможет там построить единый производственный комплекс», — добавил чиновник.

На каких условиях город передаст инвестору земельные участки (общей площадью 9,5 га), в комитете по инвестициям не раскрывают. Отметим, что BIOCAD признан стратегическим инвестором, что позволяет ему получить земельные участки в аренду без проведения торгов и затем выкупить их по сниженной цене. В BIOCAD на запрос РБК Петербург не ответили.

На выделенных участках BIOCAD построит центр доклинических исследований, включающий экспериментально-биологическую клинику и производство химических субстанций и готовых лекарственных форм общей стоимостью 3 млрд руб., сообщили РБК Петербург в комитете по инвестициям Смольного.

ИСТОЧНИК:РБК

gmpnews