В США кардиостимуляторы защитят от хакерских атак

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило обновление программной прошивки для кардиостимуляторов компании Abbott, призванное защитить эти приборы от потенциальных хакерских атак.

Только в США кардиостимуляторами Abbott пользуются 465 тысяч человек.

Обновленная прошивка будет уже загружена в кардиостимуляторы, выпущенные после 28 августа 2017 года. Пациентам, использующим более старые медицинские приборы, FDA рекомендует при очередном визите к врачу обратиться за обновлением программного обеспечения.

Уязвимость в программном обеспечении кардиостимуляторов компании St. Jude Medical (в 2016 году купленной Abbott за $25 млрд) была обнаружена в начале 2017 года.

В FDA подчеркивают, что все эти меры носят превентивный характер — ни одного реального случая взлома кардиостимулятора хакерами пока не зафиксировано.

Abbott Laboratories – американская фармацевтическая компания, созданная в 1888 году. Abbott специализируется на производстве препаратов для лечения рака, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, предлагает оборудование для различных видов диагностики и терапии. Выручка компании в 2016 году составила $20,9 млрд, а чистая прибыль по сравнению с 2015 годом сократилась почти втрое – до $1,4 млрд.

Источник: FDA

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