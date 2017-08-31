ФАС заподозрила Минздрав Удмуртии в сговоре с поставщиками лекарств

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Удмуртии выявила сговор между республиканским Минздравом, ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» и признала их нарушившими закон о защите конкуренции, сообщает сайт антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, в мае 2016 года Минздрав Удмуртии наделил ГУП «Фармация» полномочиями по организации торгов для нужд медучреждений республики. При этом Минздраву ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» заранее было известно, что в торгах будут участвовать «Аптеки Удмуртии».

«Из 1 196 аукционов, проведенных ГУП «Фармация», непосредственно ГУП «Аптеки Удмуртии» приняло участие в 281 аукционе, из которых победителем признано в 185 аукционах. Поскольку директором ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» является одно и то же физическое лицо, то такая схема была направлена на предоставление преимущественных условий участия в торгах ГУП «Аптеки Удмуртии», в том числе посредством возможности получения информации об условиях торгов еще до их объявления», – отметили в УФАС.

В ходе рассмотрения дела было также установлено, что ответственными за подготовку лотов на аукционы и их размещение на сайте являлись в том числе и сотрудники «Аптек Удмуртии».

Комиссия Удмуртского УФАС России признала такую схему организации закупок для нужд медицинских учреждений антиконкурентным сговором между республиканским Минздравом, ГУП «Фармация», ГУП «Аптеки Удмуртии», говорится в сообщении УФАС.

По мнению президента России Владимира Путина, для борьбы с картелями, в частности на фармрынке, нужно активнее привлекать спецслужбы. Об этом он впервые упомянул в октябре 2016 года. В августе 2017 года, Путин поручил ФАС совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой до 1 октября разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Источник: УФАС по Удмуртской Республике

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