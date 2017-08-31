Индийская Shreya Life Sciences отрицает возможность продажи своего российского бизнеса

По словам двух индийских источников, близких к ситуации, Shreya Life Sciences подумывает о продаже своего российского бизнеса другой крупной индийской компании — Aurobindo Pharma Ltd. Об этом сообщил 30 августа Деборши Чаки на страницах LiveMint. По словам его источников, переговоры двух сторон находятся на стадии финальной оценки сделки. Предполагаемая сумма колеблется в районе 80-100 млн долларов.

«Shreya Life Sciences стремится сохранить часть бизнеса и может решить продать все», — сообщает LiveMint со ссылкой на свой источник.

Глава российского отделения Shreya Life Sciences Шекхар Сингх сообщил «ФВ», что о продаже российских активов речь не идет.

«У нас есть лицензии на реализацию ряда лекарственных препаратов, которые мы пока не продаем в России. В лучшем случае можно говорить, что мы изучаем список партнеров для совместного маркетинга таких препаратов», — отметил г-н Сингх.

Ранее Shreya вступала в партнерские отношения для разработки и маркетинга своих продуктов с Biotech GmBH, Lallemand, Institute Rosell, SciGen.

Shreya Life Sciences в 2002 году начала свою деятельность в России. В настоящее время предлагает несколько рецептурных препаратов, но в большей части ориентирована на безрецептурную продукцию. Компания работает через крупных дистрибьюторов, которые поставляют свою продукцию более чем 25 000 розничных аптек по всей стране.

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, вероятность сделки зависит от текущего финансового состояния компании. «Если у компании действительно финансовые проблемы, то сделка вполне возможна. В России бизнес Shreya заметно больше бизнеса Aurobindo Pharma. Первая в 2016 г. поставила в нашу страну ЛП на сумму 1,09 млрд руб., а Aurobindo всего на 132 млн руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки). Ассортимент Shreya также существенно шире – 15 торговых марок против 3 у Aurobindo», – отмечает Николай Беспалов. При этом компании не конкурируют между собой. Aurobindo поставляет в нашу страну рецептурные ЛП (в т.ч. препараты для лечения ВИЧ). Shreya в основном специализируется на безрецептурной продукции массового спроса.

Если индийские источники не дезинформируют о переговорах о возможной сделке, то аналитики видят причину интереса Aurobindo именно к российскому рынку как к весьма важному в плане стратегического развития.

«Компании важно закрепиться в нашей стране. Но для эффективной работы нужно сбалансировать портфель, чтобы минимизировать возможные риски падения продаж своих рецептурных препаратов», — считает Николай Беспалов.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»