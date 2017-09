FDA США направило предупреждение Hetero Labs Башкирская сеть «Фармленд» купила аптеки «Ортикон» » Эффект противотуберкулезной вакцины БЦЖ длится вдвое дольше, чем считалось ранее По данным нового исследования, БЦЖ (BCG) – старая, но единственная противотуберкулезная вакцина, – гораздо эффективнее, чем считалось ранее, и обеспечивает защиту, как минимум, на 20 лет, сообщает The Guardian. Ранее считалось, что эффект от вакцинации сохраняется лишь 10-15 лет, но ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM) выяснили, что вакцина БЦЖ защищает половину подростков, вакцинированных в возрасте 12-13 лет, в течение, по меньшей мере, 20 лет, после чего эффект уменьшается. По словам исследователей из LSHTM, знание о более длительном защитном эффекте вакцинации придаст уверенности жителям Великобритании, вакцинированным в детстве, и будет полезным для стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Результаты исследования усиливают позиции тех, кто выступает за применение вакцины БЦЖ для защиты детей в регионах с высокой распространенностью заболевания и малой долей вакцинированных, таких как Центральная и Западная Африка, восточноазиатский и тихоокеанский регионы. Результаты исследования опубликованы в Международном журнале эпидемиологии (International Journal of Epidemiology). Исследование было проведено с участием взрослых жителей Великобритании, вакцинированных БЦЖ в детском возрасте. Было проведено сравнение 677 субъектов, страдающих туберкулезом, и 1 170 субъектов, у которых не было выявлено заболевание. Татьяна Кублицкая

