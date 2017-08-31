К 2024 году объем глобального рынка биоаналогов достигнет 13,1 млрд долларов

В ближайшие годы распространение хронических заболеваний, требующих лечения биологическими лекарственными препаратами, а также окончание действия патентной защиты на ряд дорогостоящих ЛС будут способствовать развитию глобального рынка биоаналогов. По прогнозу компании Hexa Research, к 2024 году объем общемирового рынка аналогов биологических препаратов составит 13,1 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.

Биоаналоги в среднем на 30% дешевле оригинальных биопрепаратов, что способствует росту спроса на них среди пациентов и систем здравоохранения. Еще одним фактором быстрого развития рынка биоаналогов станет утрата патентной защиты оригинальными ЛС. Так, в 2019 году для копирования станет доступен бевацизумаб (Авастин), права на который принадлежат компании Roche.

Политические инициативы, а также продвижение использования биоаналогов международными организациями, также окажет благоприятный эффект на рынок данных лекарственных препаратов. Например, ВОЗ объявила о проведении пилотного проекта по преквалификации противоопухолевого биоаналога. Предложенная мера позволит увеличить присутствие биоаналогов на рынке развивающихся стран, правительства развивающихся стран смогут использовать программу при планировании закупок медикаментов.

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