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Экс-мэр Москвы Лужков будет выпускать витамины на основе рутина, содержащегося в гречке

Юрий Лужков на ферме «Веедерн» в Озерском районе

Лужков намерен производить рутин из гречки, которую он выращивает в своем агрокомплексе «Веедерн» в Калининградской области

Экс-мэр Москвы, фермер Юрий Лужков планирует запустить производство лекарственного препарата на основе рутина — вещества, которое содержится в листьях гречихи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы экс-мэра.

Лужков намерен производить рутин из гречки, которую он выращивает в своем агрокомплексе «Веедерн» в Озерском районе Калининградской области.

Рутин оказывает оздоровляющий эффект, один из которых — повышение прочности стенок кровеносных сосудов, говорится в сообщении. В продажу медицинский рутин поступит под названием «Русский Рутин».
«Производство дорогостоящее для фермерского хозяйства средних размеров. Только в научно-исследовательскую работу, разработку технологии, которая будет отработана уже в этом году, вложено более 15 млн. руб. собственных средств агрокомплекса. Производственные помещения подготовлены, оборудование будет закупаться в России», — сообщил Лужков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Общая производственная мощность предприятия составит порядка пять тонн сырца рутина в год. Лужков добавил, что это будет производство полного цикла.

Агрокомплекс «Веедерн» занимается выращиванием зерновых и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также мясным и молочным животноводством, в частности племенным овцеводством. Агрокомплекс также развивает племенное разведение чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород.
Фото: © Виталий Невар/ТАСС

ТАСС

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Август 31, 2017 | Просмотров: 54