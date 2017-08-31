В Беларуси за пять лет произведено биотехнологической продукции на сумму более $3 млрд

В Беларуси за пять лет произведено биотехнологической продукции на сумму более $3 млрд, сообщила генеральный директор ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» — директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

«За последние годы наметился существенный прорыв в сфере биотехнологий. В Беларуси за пять лет произведено различных видов биотехнологической продукции на сумму свыше $3 млрд», — сказала Эмилия Коломиец. За пять лет по государственным программам создано более 170 современных биотехнологий, модернизировано 12 действующих производств, организовано 8 центров и лабораторий, создано 9 новых предприятий и 39 биотехнологических производств.

В области красной биотехнологии, связанной с биофармацевтикой и биомедициной, достигнуты определенные успехи. «Широко используются клеточные, геномные биотехнологии. У нас продвинулись вперед и микробные биотехнологии, в частности синтез ферментов, например, нуклеиновых кислот, которые являются совершенно необходимыми компонентами фармсубстанций, лекарственных препаратов. Все это позволяет нам создавать оригинальные лекарства», — добавила Эмилия Коломиец.

В ассортименте выпускаемой биотехнологической продукции значительный удельный вес занимают микробные препараты различного назначения. В медицине — сырье для фармацевтической промышленности, биофармацевтические технологии, диагностикумы.

belta.by