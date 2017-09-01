Росздравнадзор отозвал партию Лидокаина после смерти двух пациентов

Росздравнадзор приостановил реализацию серии препарата Лидокаин, после инъекции которого два человека скончались от анафилактического шока, пишет агентство «РИА Новости».

Как рассказали агентству в Росздравнадзоре, в 2017 году в ведомство поступили два сообщения из Республики Крым и Самарской области о смерти двух пациентов (41 год и 9 месяцев) от анафилактического шока после применения препарата «Лидокаин, раствор для инъекций… серии 020117 производства ООО «Озон». В одном из случаев Лидокаин применялся вместе с препаратом «Вода для инъекций».

В связи с этим Росздравнадзор приостановил реализацию серий данных препаратов, чтобы исключить связь между наступлением анафилактического шока и их недоброкачественностью. В настоящее время ведомство проводит экспертизу указанных серий лекарственных препаратов.

В ведомстве подчеркнули, что сведения о риске развития аллергических реакций в виде анафилактического шока содержатся в инструкциях к препаратам Лидокаина, в том числе и производства ООО «Озон».

В середине декабря 2016 года депутат Госдумы Николай Герасименко предложил Минздраву ввести в российских поликлиниках обязательное тестирование пациентов на аллергическую реакцию перед анестезией, так как действующая практика введения анестетиков ставит под угрозу «жизни и здоровье миллионов граждан».

По данным Росздравнадзора, в 2015 году в России после инъекций Лидокаина погибли 33 пациента стоматологических клиник – во всех случаях было зарегистрировано токсическое воздействие препарата на сердце, а медики не были готовы оказать экстренную помощь пациенту. Аналогичные случаи были зафиксированы и в 2014 году. Например, в Набережных Челнах после применения Лидокаина у десяти пациентов стоматологической клиники развился анафилактический шок.

Источник: РИА Новости

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