Фармпроизводители должны заранее информировать госорганы о реорганизациях производства

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко принял участие в работе Делового завтрака РБК «Вопросы нормативно-правового регулирования ЖНВЛП», где представители власти, фармсообщества и отраслевых СМИ обсудили вопросы доступности и ценообразования на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших ЛП.

В своем выступлении Михаил Мурашко рассказал о динамике цен и ассортимента лекарств из списка ЖНВЛП в 2017 году.

За 7 месяцев текущего года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, снизился на 0,6%. При этом цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1%, на ЖНВЛП зарубежного производства — на 0.1% (в аналогичном периоде 2016 года отмечалось повышение на 0.4%).

Снижение розничных цен на ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей за 7 месяцев 2017 года составило 1.1% (за аналогичный период 2016 года — повышение цен на 1.1%).

В ценовой категории от 50 до 500 рублей снижение розничных цен на ЖНВЛП составило за 7 месяцев текущего года 0.5% (за аналогичный период 2016 года — повышение цен на 0.2%).

В ценовой категории свыше 500 рублей снижение розничных цен составило 0.2% (за аналогичный период 2016 года — повышение цен на 0.1%).

При этом заметных изменений количества наименований ЖНВЛП (как в амбулаторном, так и в госпитальном сегментах) в 2016 — 2017 годах не наблюдалось: российские производители начали выпускать новые лекарственные средства, что позволило сохранять ассортимент ЖНВЛП на стабильном уровне.

«Тем не менее, в дальнейшем, во избежание стрессовых ситуаций на рынке, считаю необходимым ввести обязанность для производителей лекарственных средств заранее уведомлять государственные органы о сокращении объемов или приостановке производства того или иного препарата — не позднее, чем за шесть месяцев до начала запланированных реорганизаций», — заявил Михаил Мурашко.

Во второй части выступления руководитель Росздравнадзора рассказал о ходе проекта по маркировке лекарственных средств, который реализуется строго в установленном графике, и поблагодарил за активное участие «пионеров» проекта – крупнейших производителей и дистрибьютеров лекарств.

Присутствующие на мероприятии представители компаний STADA и Р-Фарм, в свою очередь, отметили важность и необходимость маркировки лекарственных средств, подчеркнув, что затраты на закупку необходимого оборудования не сопоставимы с плюсами от реализации проекта: снижением издержек за счет более эффективного управления логистикой; уменьшением упущенной выгоды, обусловленной контрафактной и фальсифицированной продукцией; соответствием требованиям для поставок продукции на международные рынки.

gmpnews