Владимир Путин озвучил пути взаимодействия со странами БРИКС в фармсфере

В преддверии саммита БРИКС, который пройдёт в Сямэне 4–5 сентября, опубликована статья Владимира Путина «БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства», в которой Президент поделился своим видением перспектив дальнейшего взаимодействия, включая медицинское направление.

«В качестве приоритетного направления сотрудничества рассматриваем совместную работу в области науки, техники, инноваций, передовой медицины. Здесь у наших государств большой потенциал в виде развитой взаимодополняющей научной базы, уникальных технических разработок, квалифицированных специалистов, огромных рынков для наукоёмкой продукции. На предстоящем саммите намерены обсудить с партнёрами комплекс мер по сокращению угроз от инфекционных заболеваний, созданию новых лекарственных препаратов для профилактики и борьбы с эпидемиями,» — говорится в материале Президента России.

gmpnews